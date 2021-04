Close niet van plan Ter Kamerenbos af te sluiten op 1 mei voor 'La Boum 2'

De Brusselse burgemeester vindt het sowieso geen goed idee om feest te vieren nu de ziekenhuizen nog vol liggen. Oppositieraadsleden van MR en cdH hadden vragen voor Close over de gebeurtenissen in Ter Kamerenbos begin deze maand. “Ik heb oor voor de vragen van mensen die evenementen willen organiseren, maar nu is niet het moment”, zei Close. “Bij de zware brand van vorige week in Anderlecht was er op de Brusselse afdelingen intensieve zorgen maar één bed vrij.”