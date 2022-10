Circulatieplan in Lecharlier-wijk in Jette gewijzigd na aanhoudende klachten

Brussel VUB-do­cent die in cel zit in Teheran ongedeerd bij brand in Evin-gevangenis

Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent die gevangen zit in de Evin-gevangenis in Teheran, is ongedeerd. Dat vernam Belga via familievriend en collega Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel). Bij een brand in de Evin-gevangenis afgelopen zaterdag kwamen acht mensen om het leven.

17 oktober