Cipiers ontkennen ook in beroep mishandelen van gevangenen: “Enkel elleboogstoot om handboeien te kunnen aandoen”

VorstVoor het hof van beroep wordt momenteel het dossier over de onmenselijke behandeling van gedetineerden in de gevangenis van Vorst behandeld. Drie jaar geleden werden veertien cipiers van de gevangenis van Vorst veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor het onmenselijk behandelen van gedetineerden in 2014 en 205. Allen tekenden hiertegen beroep aan.

Volgens de rechter in eerste aanleg vernederden, sloegen en provoceerden ze in 2014 en 2015 verschillende gedetineerden. Zo werden er weddenschappen afgesloten over het aantal gevangenen dat de cipiers in één dag naar de isoleercel konden brengen. Daarnaast werd de elektriciteit in cellen soms plots afgesloten, of werd het water afgesloten terwijl een gedetineerde onder de douche stond. De correctionele rechtbank bevond in maart 2019 veertien van de 21 beschuldigden schuldig aan de feiten. Zij kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee tot twintig maanden opgelegd, maar gingen daartegen in beroep.

Isoleercel

Vier cipiers van de gevangenis van Vorst ontkenden ook voor het hof van beroep dat ze vrijwillig een gedetineerde hadden geslagen op 5 augustus 2014. “De gevangene kwam bedreigend over, hij beledigde ons en riep...”, vertelden de vier cipiers tijdens de zitting. Ze zeiden ook dat de beslissing of een gevangene naar de isoleercel moet door de directie moet worden genomen, maar dat dat in een noodgeval ook zonder de directie kan. Vanwege het agressieve gedrag van de gedetineerde besloten de cipiers in overleg met een penitentiair assistent hem in een isoleercel te zetten. Volgens hun versie liet de man zich vallen en moesten ze hem naar de isoleercel dragen. Later op de avond, nadat de gevangene was teruggekeerd naar zijn cel, antwoordde hij niet op de oproep van de dienstdoende cipier aan het luik van zijn deur. Die cipier en de penitentiair assistent zagen dat de man ademhalingsmoeilijkheden had. De MUG werd gebeld en de gedetineerde werd naar het ziekenhuis gebracht. De dokters schreven in hun rapport dat de ernstige kneuzingen op het slachtoffer niet door een val konden zijn veroorzaakt, wel door klappen.

Elleboogstoot

De vier bewakers verzekerden de rechtbank dat de gedetineerde “op beide voeten uit de cel is gekomen” en ze ontkenden geweld te hebben gebruikt. “Heb je ooit klappen uitgedeeld tijdens dit soort interventies?”, vroeg de voorzitter. “Het is mogelijk dat een arrestant bij het in bedwang houden een elleboogstoot of een anders slag krijgt, zodat de handboeien kunnen worden omgedaan. Het gebeurt heel snel”, legde een van hen uit. De ondervragingen gaan vandaag verder.