Cinematek brengt hulde aan Arno op Nationale Feestdag

Brussel/Lviv Brusselaar Maarten bereikt Oekraïnse stad Lviv na fietstocht van 2.000 kilometer

Na een fietstocht van 2.000 kilometer is Brusselaar Maarten Van Middelem (35) aangekomen in de Oekraïnse stad Lviv. “Het gewone leven gaat hier nog door, in de mate van het mogelijke,” vertelt hij.

28 juni