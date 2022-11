Christophe Slagmuylder benoemd tot directeur-generaal van Bozar

Christophe Slagmuylder is sinds 1991 actief in de brede kunstensector, met een focus op podiumkunsten. Met ‘Kunstenfestivaldesarts’ brak hij door. Hij was werkzaam bij het internationale podiumkunstenfestival tussen 2002 en 2018, en volgde er in 2007 Frie Leysen op als algemeen en artistiek directeur. In 2018 nam zijn loopbaan een internationale wending met zijn aanstelling als algemeen en artistiek directeur bij de ‘Wiener Festwochen’, het prestigieuze multidisciplinaire kunstenfestival in Wenen.

Aan zijn benoeming ging een grondig selectieproces vooraf, opgestart na het plotse overlijden van de vorige directeur-generaal Sophie Lauwers. Uit dertig ontvankelijke kandidaatstellingen werd de nieuwe directeur gekozen. De kandidaten werden geselecteerd op basis van specifieke criteria die door de Raad van Bestuur waren vastgelegd. Het remuneratiecomité, voorgezeten door Isabelle Mazzara, heeft de hele procedure geleid, met de hulp van een extern rekruteringskantoor.

Kwaliteiten

“Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om het Paleis voor Schone Kunsten naar nieuwe en fascinerende horizonten te leiden”, zegt Mazzar. “Zijn project kenmerkt Bozar als een multidisciplinaire ruimte die historisch erfgoed en hedendaagse creatie in perspectief plaatst. Een ruimte voor ontmoeting, participatie en reflectie in Brussel, in Europa en in de wereld.”

Dat beaamt ook Hadja Lahbib (MR), minister van Federale Culturele Instellingen. “Zijn kwaliteiten worden alom geprezen – getuige daarvan zijn unanieme verkiezing door de Raad van Bestuur. Onder zijn leiding en in nauwe samenspraak met het directiecomité en de raad van bestuur, zal Bozar zich verder ontplooien als een hoogstaand cultureel en artistiek project. Een project dat verbindt, dat het Brusselse hart doet kloppen en cultuur laat schitteren in heel Europa en daarbuiten”, klinkt het.

Identiteit

Slagmuylder is alvast tevreden met zijn nieuwe functie. “Voor mij is Bozar een van die fundamentele plekken die het artistieke en intellectuele leven in Brussel en in de wereld belichamen, een huis dat tijdperken heeft weten te doorkruisen en er de schommelingen en vooruitgang van weerspiegelt”, zegt hij. “Ik ben erg blij om de identiteit van Bozar samen met het team te definiëren en om de uitstraling van het huis te bekrachtigen, vandaag en morgen.”

“Via dit multidisciplinaire kunstencentrum wil ik onderzoeken hoe creatieve processen kunnen bijdragen aan een duurzame, solidaire en egalitaire samenleving. Op persoonlijk vlak kijk ik er erg naar uit om terug te keren naar de inspirerende context van Brussel, een stad waarvan ik denk te kunnen zeggen dat wij ‘elkaar begrijpen’”, besluit Slagmuylder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.