Chris Martin van Coldplay begroet honderden fans aan Brussels hotel: “Al tien jaar fan van hun muziek... en de charismatische frontman natuurlijk”

Het was op de koppen lopen voor hotel Amigo in de Vruntstraat. Honderden fans waren afgezakt naar het hotel, in de hoop een glimp op te vangen van hun idolen, de leden van Coldplay. De Britse band verblijft er namelijk tijdens haar concertreeks in het Koning Boudewijnstadion. Onder de fans stond ook Maxime (23) uit Antwerpen. “Vandaag zijn we een dagje Brussel aan het combineren met het optreden”, vertelt hij. “Een paar jaar geleden kondigde de band aan dat ze omwille van hun milieu-standpunten niet meer gingen toeren. Daarom wou ik er vandaag zeker bijzijn.” Voor Maxime wordt het de eerste keer dat hij de band live ziet optreden. “Maar verschillende mensen vertelden me al dat hun shows echt de moeite zijn. Ik hou van Coldplay omdat ze muziek maken voor alle leeftijden, voor mij staat ze zeker in de top 3 van de beste bands aller tijden.”

Darlin (54) en dochter Faye (29) uit Wervik waren toevallig in de buurt, toen ze hoorden dat de Britse band in het hotel verbleef. “Eigenlijk staan we hier nog maar 5 minuten”, zegt Darlin. “In afwachting van het concert vanavond waren we Brussel wat aan het verkennen, tot we vernamen dat ze in dit hotel zaten. Daarop besloten we een kijkje te nemen.” Moeder en dochter zijn al heel lang fan van Coldplay. “’Yellow’ is mijn favoriete nummer. Maar al hun nummers zijn goed natuurlijk”, vertelt Darlin. “We zullen ook met de fiets vanuit het stadscentrum naar het Koning Boudewijnstadion gaan, zoals Chris Martin had opgeroepen. Onze auto staat wel geparkeerd aan de rand van Brussel, het was net iets te ver om van West-Vlaanderen naar hier te fietsen”, lacht ze.

Darlin en Faye uit Wervik: "We gaan met de fiets van het centrum naar het Koning Boudewijnstadion, zoals Chris Martin had opgeroepen."

Gejuich

Sommige fans komen ook van iets verder, zoals Hans en Jelle uit Nederland. “We staan nu toch al een uur te wachten”, zegt Hans”, maar voorlopig hebben we hem nog niet gezien.” Voor Hans wordt het de derde keer dat hij de band aan het werk ziet, voor Jelle de tweede keer. “We zijn naar België afgezakt omdat er in Nederland geen optredens zijn van Coldplay dit jaar”, vertelt Hans. “En voor Jelle is het de eerste keer dat hij in Brussel is, dus hebben we er ook meteen een weekendtripje van gemaakt.”

Julia (54) en Fiona (55) staken zelfs het kanaal over om de band aan het werk te zien. “Het was veel makkelijker om aan tickets te geraken voor de concerten in België dan in Engeland”, zegt Julia. “De concerten in ons land waren meteen uitverkocht.” Het duo is al meer dan tien jaar fan van Coldplay. Wat hen het meest aantrekt aan de band? “Hun goede muziek uiteraard, maar ook voor hun waarden. Ze zetten zich in voor het milieu, dat kunnen we enkel beamen. Chris Martin is ook een heel charismatische man trouwens”, glundert Fiona. Fietsen naar het Koning Boudewijnstadion zal er wel niet inzetten voor de Engelse dames: “Daar zijn we niet sportief genoeg voor”, lachen ze in koor.

Omstreeks 15 uur 30 werd het lange wachten van sommige fans eindelijk beloond. Onder luid gejuich van een 200-tal fans verliet leadzanger Chris Martin de lobby van het hotel. Vanop een afstand zwaaide hij naar zijn fans, die uit veiligheid achter nadarhekken moesten blijven staan. Onder begeleiding van de politie zette hij vervolgens zijn toch voort, vermoedelijk richting het Koning Boudewijnstadion.

Zondag maakten enkele fans al videobeelden van Chris Martin in de hotellobby.

