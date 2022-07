‘Chez Henri’ in Etterbeek bekroond met award voor ‘beste huisgemaakte burger in Brussel’

Brussels Gewest Brussels Gewest krijgt ‘boommees­ter’

De onthardingsspecialist in Brussel krijgt er nieuwe functie bij: boommeester. Die staat in voor het boombeheer bij werkzaamheden op bepaalde wegen. “Het is een belangrijke stap in het hitte- en droogtebestendig maken van onze stad”, zegt Groen-parlementslid Lotte Stoops.

5 juli