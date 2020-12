“Chapeau voor Brussel”: niet hoofdstad, maar ‘testmoe’ Wallonië moet volgens Steven Van Gucht tandje bijsteken in coronastrijd

Etterbeek VUB-onderzoe­kers ontwikke­len en reiken telsysteem aan om coronadruk­te te meten

10:02 In het studentenrestaurant op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel moeten bezoekers zich voortaan aanmelden en afmelden met een QR-code. Het nieuwe registratiesysteem, dat gebaseerd is op het platform weave.ly, werd ontwikkeld door het Software Languages Lab van de VUB en staat in beperkte mate gratis ter beschikking van musea, winkels, horeca, sportcentra of woonzorgcentra. Het registratiesysteem is gebaseerd op het gebruik van QR-codes en is uitgerust met een realtime druktemeter.