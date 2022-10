Chaos tijdens protest tegen verkeersplan in Schaarbeek: buurtbewoners klimmen op verkeersborden, agenten en brandweerman gewond

BrusselDe Brusselse brandweer is tijdens een interventie in Schaarbeek bekogeld met eieren door actievoerders, die protesteren tegen een verkeersplan. Daarbij raakten een brandweerman, twee politieagenten en enkele buurtbewoners gewond. De brandweer liet weten klacht te zullen indienen, want hun collega moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Op videobeelden is te zien hoe buurtbewoners op verkeersborden vernielen.

KIJK. Buurtbewoners vernielen straatmeubilair en klimmen op verkeersborden.

Dinsdagavond omstreeks 19 uur kreeg de brandweer van Brussel een oproep voor een beginnende brand onder een werfvoertuig aan het Paviljoenplein in Schaarbeek. Ter plaatse waren er acties tegen de invoering van het plaatselijke Good Move-plan. Na het blussen werd de brandweer bekogeld met eieren. Eén brandweerman werd daarbij geraakt aan het oog en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Acties tegen de invoering van het Good Move-plan in Schaarbeek BELGA PHOTO NILS QUINTELIER © BELGA

Klacht

“De betrokken mensen zullen aangespoord worden om klacht in te dienen bij de gerechtelijke instanties en de directie van de Brusselse brandweer zal zich aansluiten bij deze klacht en zich burgerlijke partij stellen,” zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Nadien kwam het nog tot een confrontatie tussen enkele relschoppers en de politie. Daarbij raakten twee politieagenten lichtgewond. Ook maandagavond was er een protestactie tegen het nieuwe circulatieplan. Daarbij werden verschillende verkeersborden op de grond gegooid of beklad met verf.

Volledig scherm Demonstranten vernielen verkeersborden nieuw circulatieplan Schaarbeek © rv

Circulatieplan

In de gemeenten Elsene en Schaarbeek trad vanaf maandag het nieuwe circulatieplan in werking. Dat gebeurt in kader van Good Move, het Gewestelijke mobiliteitsplan dat doorgaand verkeer in de Brusselse buurten wil ontmoedigen. Toch is niet iedereen het eens met de veranderingen.

Bekijk ook de beelden van Bruzz:

In Schaarbeek ging de laatste fase rond de Berenkuil in werking. Daar komen zeven straten uit. Dat werd vereenvoudigd. En ook de situatie aan het Paviljoenplein werd aangepast. Een verkeersfilter zal er het doorgaand verkeer tegenhouden, en zwakke weggebruikers meer plaats geven. De Stephensonstraat werd er eenrichting, en op termijn zal er ook een groene ruimte worden aangelegd.

Quote Wat er gisteren in Schaarbeek gebeurd is, kunnen we niet tolereren. Dat is een vorm van vandalisme die niet gelegiti­meerd kan worden Brussels minister van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen)

“Wat er gisteren in Schaarbeek gebeurd is, kunnen we niet tolereren. Dat is een vorm van vandalisme die niet gelegitimeerd kan worden.” Dat heeft Brussels minister van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Brussels verkeerminister Van den Brandt noemt een en ander onaanvaardbaar. “De mensen zitten met veel zorgen, maar groepen die misbruik maken van een legitiem ongenoegen om geweld te gebruiken, dat kunnen we niet aanvaarden”, zegt ze woensdag in een reactie in De Ochtend. “Je mag dat ongenoegen niet gaan ophitsen. De boel kort en klein gaan slaan is geen oplossing.”

Volgens de Groen-minister werd stevig ingezet op het informeren van de bevolking over de plannen. “Aan dat plan is meer dan twee jaar gewerkt, er is vergaderd, hebben mensen op het terrein infofolders uitgedeeld, er werden brieven in de bussen gestoken (...) We kunnen alleen maar besluiten dat er nog meer moet gebeuren. We moeten kijken hoe we hier uit kunnen leren”, aldus nog minister Van den Brandt.

Volledig scherm Acties tegen de invoering van het Good Move-plan in Schaarbeek BELGA PHOTO NILS QUINTELIER © BELGA

Volledig scherm Buurtbewoners klimmen op verkeersborden tijdens een protest tegen een verkeersplan in Schaarbeek. © rv