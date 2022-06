Celstraf met uitstel voor brandstichting aan Wit-Russische ambassade

De feiten vonden plaats op 8 augustus 2021. Toen goot de dertiger white spirit over de toegangsdeur van de Wit-Russische ambassade en stak het goedje in brand. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de deur en de Pool werd al snel opgespoord. Hij bekende de feiten en gaf meteen toe dat hij enkele dagen eerder, op 4 augustus, ook al een hangslot en slogans in krijt had aangebracht op de deur van de ambassade. In de ambassade was in de nacht van de brand een conciërge aanwezig, waardoor het ging om brandstichting bij nacht in een bewoond gebouw. “Mijn cliënt kende de ambassade en had geen enkele reden om te vermoeden dat er ‘s nachts iemand aanwezig zou zijn”, pleitte de advocaat van de Pool. “Hij heeft zelf in Wit-Rusland gewoond en heeft er nog steeds veel Poolse vrienden. Er is in Wit-Rusland een keiharde politieke repressie en de Poolse minderheid in het land wordt heel slecht behandeld, allemaal zaken waartegen hij wilde protesteren. Maar hij beseft dat hij te ver is gegaan in zijn symbolische acties.” De rechtbank hield rekening met die argumenten en legde de dertiger de minimumstraf van drie jaar cel op, weliswaar met uitstel.