Cd&v Brussel zet afhaalophalers in de bloemetjes voor ‘Week van de Afvalophaler’

Brussel Al 4.800 Brusselse nieuwko­mers gecontro­leerd sinds invoering verplichte inburge­ring

Sinds de invoering van de verplichte inburgering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in juni zijn er over de 19 gemeenten heen al 4.800 nieuwkomers gecontroleerd om te bekijken of zij een inburgeringstraject moeten volgen. Dat blijkt uit de antwoorden van GGC-Collegelid Alain Maron op de vragen van parlementsleden Bianca Debaets (cd&v) en Gilles Verstraeten (N-VA).

16 november