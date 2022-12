Cd&v Brussel wil beter omkadering voor eenoudergezinnen

Schaarbeek PORTRET. Yves-Ma­rie (38) maakte een dodelijke val in een nachtclub: “Hij was de steunpi­laar van de familie, dit is een enorme klap”

De familie en vrienden van Yves-Marie Umuhire (38) uit Schaarbeek reageren verslagen op de dood van hun geliefde. De man werd dinsdagavond dood teruggevonden in een Brusselse nachtclub, vijf dagen nadat zijn familie hem als vermist opgaf. “Hij stapte in een verkeerde lift tijdens een avondje stappen.” Een portret van een man die altijd een lach op zijn gezicht had.

