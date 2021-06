Cassatie verbreekt gedeeltelijk veroordeling ex-parlementslid en minnares voor moord

Marc Dellea (45) werd op 8 juli 2014 met een kogel in het hoofd levenloos aangetroffen in het appartement dat hij bewoonde met zijn partner Sylvia B. en hun dochter in de Mutsaardlaan in Laken (Brussel). Christian Van Eyken was toen lid van het Vlaams Parlement als enige Franstalige verkozene van het Union des Francophones (UF), Sylvia B. was zijn parlementaire medewerkster en minnares. De geliefden waren de laatste bekenden die het slachtoffer levend zagen, zo bleek uit beelden van bewakingscamera’s. Het koppel, dat in 2018 trouwde, heeft steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend. In eerste aanleg werden Van Eyken en Sylvia B. veroordeeld tot 23 jaar cel, het Brusselse hof van beroep verhoogde de straf naar 27 jaar. Het koppel besliste meteen om in cassatie te gaan tegen het vonnis.