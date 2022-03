Cargofietsen vinden onderdak in werkplaats van de MIVB

De trams in de werkplaats ‘Belgrado” van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB zijn sinds kort vervangen door cargofietsen. De Brusselse coöperatieve urbike heeft er haar intrek genomen en wil zo samen met de MIVB de mobiliteit en de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren.

Urbike is een van de referentiebedrijven op het vlak van leveren van goederen met vrachtfietsen. Het doel is om de “laatste kilometers” van de bestel- en vrachtwagens in de stad te laten rijden door bakfietsen, want die laatste kilometers zijn het duurst en het meest belastend voor het milieu. In België heeft urbike intussen een vloot van 40 cargofietsen die samen goed zijn voor 115.000 kilometer per jaar.

De trams in de werkplaats ‘Belgrado’ verhuisden naar het nieuwe onderhoudscentrum van de MIVB in Haren. Na een projectoproep van de Brusselse openbaar vervoermaatschappij werd urbike gekozen om zich in een deel van het gebouw te vestigen. Vanaf 2024 wordt de werkplaats gerenoveerd, maar tot dan krijgt urbike de kans om haar activiteiten er verder te ontwikkelen.

Urbike zal in de werkplaats een nieuw logistiek platform opzetten dat zich richt op organisaties die al hebben gekozen voor leveringen met de bakfiets. In het gebouw zijn twee beveiligde opslagruimten voorhanden: een voor het rollend materiaal en een voor de goederen. Twee partners van urbike zullen er ook hun intrek nemen. De drankenbezorgdienst Cheers to You en Foodsprint, dat gespecialiseerd is in de levering van verse producten per fiets.