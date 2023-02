Capital vzw liet al meer dan 7.000 jongeren hun passie en talent ontdekken: “Tegen 2027 willen 40.000 jongeren geholpen hebben”

Elsene Restaurant Wonderbao in de running voor twee ‘Belgian Vegan Awards’

Restaurant Wonderbao in de Elsense Sint-Bonifaaswijk opende pas in november, maar heeft al twee nominaties beet voor de ‘Belgian Vegan Awards’. Die uitreiking zet initiatieven in de kijker die een belangrijke bijdrage leverden aan het Belgische vegan aanbod. “We kruisen onze vingers, al denk ik dat we volgend jaar meer kans zullen maken”, zegt oprichter en chef Vincent Philippot.

2 februari