Capaciteitsprobleem Brusselse scholen verschuift naar middelbaar

Ook in het schooljaar 2021-2022 konden heel wat kinderen in het Nederlandstalige basisonderwijs in Brussel niet schoollopen in hun eerstekeuzeschool. Daarnaast steeg het aandeel leerlingen dat voor geen enkele school op hun aanmeldingslijst een toewijzing kreeg gevoelig in het secundair onderwijs. Dit blijkt uit cijfers van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel die Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Voor het kleuteronderwijs waren er voor dit schooljaar 1.486 aanmeldingen van leerlingen met voorrang Nederlands, waarvan er 856 (dus 57,5%) konden starten in de school van eerste keuze. Vorig schooljaar waren dat 1.528 aanmeldingen, waarvan er 833 (toen 54,5%) terechtkwamen in de school van eerste keuze. In het lager onderwijs zien we dezelfde evolutie; dit schooljaar waren daar 364 nieuwe aanmeldingen, waarvan er 126 (dus 34,5%) konden starten in de school van eerste keuze. In het schooljaar 2020-2021 waren dat 452 aanmeldingen waarvan er 126 (toen 32,5%) terechtkwamen in de school van eerste keuze. Voor het secundair onderwijs steeg het aantal aanmeldingen met voorrang Nederlands dan weer van 825 naar 887 leerlingen, en ook stegen diegenen onder hen die naar hun eerstekeuzeschool konden van 706 naar 782.

De huidige voorrangsregeling niet afdoende, vindt het Vlaams Belang, aangezien ook het percentage niet-toegewezen kinderen groot blijft. Bij de groep voorrang Nederlands gaat het dit schooljaar om 372 kleuters en 167 lagereschoolkinderen die in geen enkele school van hun aanmeldingslijst terechtkonden. De grootste verandering zit hier in het secundair onderwijs waar het aantal nergens toegewezen leerlingen stijgt van 236 naar 318 leerlingen. Van deze categorie verkast meer dan een derde naar een school in het Vlaams Gewest. “Het capaciteitstekort begint dus stilaan te verschuiven van het basis- naar het secundair onderwijs. Desondanks vormt het in alle segmenten nog altijd een beperking op de vrije schoolkeuze in Brussel”, aldus nog Laeremans.

Semi-dubbele contingentering

Ondertussen heeft de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement vandaag het nieuwe inschrijvingsdecreet voor Brussel goedgekeurd. Dat decreet herneemt een aantal algemene principes zoals de afschaffing van de dubbele contingentering en de mogelijkheid om te werken met een voorrang van 20 procent voor ondervertegenwoordigde groepen.

“Die afschaffing is een stap in de goede richting want op dit moment heb je als niet-kansarme Nederlandstalige Brusselaar amper kans om terecht te komen in je eerstekeuzeschool als de vraag vanuit die groep hoger ligt dan 55% van de beschikbare plekken op een school”, zegt Laeremans. “Maar het alternatief blijft gebrekkig. We vrezen dat die 20%-voorrang nog altijd op basis sociaaleconomische criteria zal toegepast worden en dus in feite een semi-dubbele contingentering wordt.”

Voorrangsregels

Het decreet herneemt ook een aantal voorrangsregels voor Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55 naar 65 procent. Daarnaast wordt er in het secundair onderwijs een nieuwe voorrangsgroep van 15 procent ingevoerd voor leerlingen die voordien negen jaar lang Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd. Volgens Vlaams Belang is die verhoging te beperkt. “Als het van ons afhangt, komt er een absolute voorrang Nederlands. Het is logisch dat de eerste plaats voor Nederlandstaligen bestemd is, aangezien het ook de Vlaamse Gemeenschap is die dit onderwijs financiert”, besluit Laeremans.

Bij N-VA verdedigen ze die keuze. “Door het voorrangspercentage op te trekken naar 65 procent zal de kwaliteit en het Nederlandstalige karakter van het Vlaams onderwijs in Brussel minder onder druk komen te staan”, zegt parlementslid Annabel Tavernier, “en met de invoering van de 15 procent in het secundair worden de mensen die voordien gekozen hebben voor het Nederlandstalig onderwijs “beloond”.

De linkse oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. Het optrekken van 55 naar 65 procent noemt Hannelore Goeman (Vooruit) “een compleet onzinnige maatregel die amper zal helpen om de vrije schoolkeuze te garanderen”. De periode van negen jaar voor de voorrangsregel in het secundair vindt Goeman dan weer “te lang”. Ook Stijn Bex (Groen) heeft vragen bij “zowel de wettelijkheid als de feitelijke noodzaak” van de betrokken voorrangsregels.

Voor meerderheidspartij CD&V is het vooral belangrijk dat de voorrangsregels er niet zijn om kinderen uit te sluiten, maar “om leerlingen op een billijke manier te kunnen weigeren”, aldus Loes Vandromme. Zij wijst er ook op dat de nieuwe inschrijvingsregels geen oplossing zijn voor het capaciteitsprobleem in Brussel.