Canal It Up pleit voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes in Brussel: “Kan tot 40 procent minder zwerfvuil opleveren”

BrusselWoensdag presenteerde Canal It up een petitie in het Brussels Parlement voor de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen in het Brussels Gewest. Volgens de vzw is dat de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan. Het systeem zou uitpuilende vuilnisbakken helpen voorkomen, waardoor minder afval in de straten of natuur terechtkomt. “Goed voor zowel mens als dier.”

De Vlaamse Regering zette onlangs het licht op groen om vanaf 2025 statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. Volgens Canal It Up, de organisatie die ijvert voor een plasticvrij kanaal door er met kajaks zwerfvuil uit halen, is het hoog tijd dat ook Brussel dat voorbeeld volgt. “Het is de enige bewezen manier die de enorme stapel zwerfafval kan helpen terugdringen”, stelt Pieter Elsen van Canal It Up. “In Vlaanderen gaat dat bijvoorbeeld over 20.000 ton per jaar. De invoer van een statiegeldsysteem kan dat volume met 40 procent verminderen.”

Dat zou leiden tot minder uitpuilende vuilnisbakken en minder afval dat door de wind in de straten of natuur terechtkomt. “Iedereen heeft er baat bij, zowel mens als dier”, gaat Elsen verder. “En ook voor de steden en gemeenten zou dat voordelen opleveren. Nu draaien de stadsdiensten op voor het zwerfvuil, ze kunnen het amper bijhouden. Door de invoer van statiegeld kan daarop bespaard worden aangezien de verantwoordelijkheid verschuift van de gemeentebesturen naar de supermarkten. Verpakkingen die gekocht worden, keren dankzij het systeem immers terug naar dezelfde of een andere winkel.”

Blauwe zak

Fost Plus, dat instaat voor de sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, handelsfederatie Comeos en voedingsfederatie Fevia zijn echter geen voorstander van statiegeld. In een studie die Fost Plus liet uitvoeren, wezen ze bijvoorbeeld op het succes van de blauwe zak. De efficiëntie daarvan wordt echter betwist door enkele milieuorganisaties. “Als tweede bevinding kwamen ze ook met een digitaal model van statiegeld op de proppen”, weet Elsen. “Een systeem dat nog nooit getest is in de praktijk, en mijn inziens met haken en ogen aan elkaar hangt.”

Dat digitaal systeem wordt in Vlaanderen als proefproject uitgerold. Een doos van Pandora, volgens Elsen. “De consumenten moeten daarbij een QR-code scannen van zowel de verpakking als van de vuilnisbak –of zak waarin het wordt weggegooid. Vervolgens krijgt de klant het statiegeld gestort op de bankrekening.” Niet alleen worden op die manier heel wat persoonlijke gegevens verzameld, het model is ook kwetsbaar voor fraude. “Iemand kan een QR-code van een blauwe zak bij zich hebben, die code en die van een plastic flesje scannen en het statiegeld innen. Maar niets belet de persoon om dat flesje nadien op straat of in de natuur te gooien.”

Volledig scherm Pieter Elsen (midden) van Canal It Up: “Iemand kan een QR-code van een blauwe zak bij zich hebben, die code en die van een plastic flesje scannen en het statiegeld innen. Maar niets belet de persoon om dat flesje nadien op straat of in de natuur te gooien.” © Marc Baert

Digitale kloof

“Daarnaast negeert het ook de digitale kloof die nog steeds aanwezig is. Denk aan kansarme mensen die thuis geen internet hebben, of ouderen die niet mee zijn met de nieuwste technologie. Zij vallen uit de boot.“ Daarom pleit Elsen voor het klassiek systeem, waarbij de klant 25 euro extra betaalt maar dat geld recupereert indien de verpakking teruggebracht wordt naar de winkel of ander inzamelpunt. “Een systeem waarvan de voordelen al zijn aangetoond, en iedereen aan kan deelnemen.”

Die standpunten mocht Canal It Up woensdag voorleggen tijdens een hoorzitting in het Brussels Parlement. “De stemming was alvast positief”, zegt Elsen. “Al zal het wel nog even wachten zijn op een beslissing. In Wallonië loopt momenteel een studie over het statiegeld. Vlaanderen en het Brussels Gewest zitten in een opvolgingscomité. Of het statiegeld er al dan niet zal komen, zal dus afhangen van die resultaten.” Die zouden tegen oktober dit jaar bekend zijn.

