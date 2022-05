Canal it Up maakt eerste ondergrondse kajaktocht op Brusselse Zenne

BrusselMaandag ondernam vzw Canal it Up de eerste kajaktocht op het ondergrondse deel van de Zenne in Brussel. Met de tocht wil de vzw de vervuiling van de rivier onder de aandacht brengen. “Veel Brusselaars beseffen vaak niet dat de Zenne onder hun voeten stroomt.”

De vzw Canal it Up zag het levenslicht in 2019. “Ik woon aan de Kanaalzone, en terwijl ik de krant las naast het water zag ik het afval voorbijdrijven,” vertelt oprichter Pieter Elsen. “Ik ben meteen in mijn kajak gestapt om het vuil uit het kanaal te halen.” Het was op dat moment dat Elsen de omvang van de vervuiling opmerkte. “Toen ben ik alleen begonnen met Canal it Up. Nadien sloten steeds meer vrienden en kennissen aan, en ondertussen zijn we uitgegroeid tot een hele groep enthousiastelingen.”

Afvalwater

Met de vzw wil Elsen de Brusselaar terug bewust maken van de waterlopen die door de stad stromen. “Weinig mensen beseffen tegenwoordig dat Zenne onder hun voeten loopt, laat staan mensen die buiten Brussel wonen,” zegt hij. “Maar de grootste problematiek is de vervuiling van de rivier. Er drijft veel afval in rond, wat leidt tot een gebrek aan biodiversiteit.”

Een van de hoofdreden van de vervuiling is de enorme hoeveelheid afvalwater dat in de Zenne en het kanaal terechtkomt. “Jaarlijks is dat 10 miljoen kubieke meter rioolwater,” legt Elsen uit. “Dat komt omdat het afvalwater en regenwater door één buis lopen. Bij regenval loopt die buis vaak over, en komt het vervuilde water in de Zenne en het kanaal terecht. Als dat maar een paar keer per jaar gebeurd is dat geen probleem, maar in Brussel valt dat maandelijks wel tien keer voor.”

Volgens Elsen ontbreekt het de hoofdstad aan ambitie en middelen. “Er is een Europees richtplan om de chemische en biologische toestand van waterlopen te bevorderen tegen 2027,” zegt hij. “Maar Brussel is al een jaar te laat om die datum te halen. In andere hoofdsteden lukt dat wel. In Parijs loopt er zelfs geen afvalwater meer in de Seine. En ook in Londen en Kopenhagen heeft het beleid maatregelen getroffen. Hier zou dat ook moeten gebeuren.”

Ondergrondse tocht

Volledig scherm Met een kraan liet Vivaqua de kajaks zakken in de Zennetunnel. © Canal it Up

Om die thema’s onder de aandacht te brengen, houdt Canal it Up acties zoals de ondergrondse kajaktocht. “Achter het Zuidstation is er een opening in het dak van tunnel waar de Zenne doorstroomt,” vertelt Elsen. “Daar heeft Vivaqua met een kraan onze kajaks te water gelaten. Het is de eerste keer dat er een kajaktocht op het ondergronds deel van de Zenne doorgaat. Normaal gezien passeren er enkel controlebootjes van Vivaqua.”

De kajakkers peddelden onder het Zuidstation, het rioolmuseum, de kleine ring en het Maximilaanpark richting de Van Praetbrug. “Na 7 kilometer kom je dan via een enorm gemetst plafondgewelf terug in open lucht. Nadien verdwijn je weer voor twee kilometer in de tunnel voor het tweede deel van de tocht. Het is echt impressionant om door de tunnels te kajakken, en ook heel rustgevend omdat het er zo kalm is.”

Daarnaast houdt Canal it Up ook andere acties om de vervuiling aan te kaarten. Enkele weken geleden verspreidden ze nog verkeersborden met het opschrift ‘hold your pee and poo while it rains,’ om de situatie met het regenwater en rioolwater op een ludieke manier onder de mensen te brengen. En op andere dagen kunnen geïnteresseerden meehelpen om met de kajak drijvend afval uit het kanaal verwijderen. “Iedereen kan zich daarvoor inschrijven, om het draagvlak voor de problematiek groter te maken,” voegt Elsen toe.