Café ‘Lord Byron’ terug van weggeweest

Het gekende café in de Kartuizerstraat heeft sinds kort een nieuwe eigenaar: Panagiotis Luca Oikonomidis. Voortaan heet de zaak, waar wijlen Arno Hintjens en Max Colombie regelmatig over de vloer kwamen, ‘Lord Byron-Chez Luca’. De opening staat gepland in de week van 6 september.

Sinds de tweede lockdown waren de deuren van ‘Lord Byron’, op een steenworp van het Bloemenhofplein, gesloten. “Ik woon er in de buurt en zag dat het leegstond. De vorige eigenaar had al een bepaalde leeftijd en wou iets anders beginnen met zijn leven” vertelt Oikonimidis, die ook het ‘Affligem café’ op de Anspachlaan uitbaat. “Toen ik een papier op de ruit zag hangen voor overname, heb ik meteen gebeld.”

In het café passeerden al enkele grote namen uit de cultuurwereld de revue. “Onder andere Max Colombie (Oscar and the Wolf) en Arno kwamen er regelmatig iets drinken. In het café konden ze gewoon zichzelf zijn, zonder dat ze werden aangesproken door opdringerige fans. Ook het script voor Moonlight werd geschreven in ‘Lord Byron’.” Die film, aan de hand van regisseur Barry Jenkins, won in 2017 de Oscar voor ‘Beste Film’.

Sinds de tweede lockdown stond het café, op de Kartuizerstraat 8, leeg.

Staminei de Qualité

Met de overname wil de jonge, Brusselse ondernemer bijdragen aan een stad voor de Brusselaars. “Het moet geen pretentieuze zaak worden, ik wil het niet overdreven duur maken. Het is een ‘Staminei de Qualité’ - een kwaliteitscafé - voor de Brusselaars. De prijzen stijgen wel, en je moet de leveranciers helaas volgen, maar prijs en kwaliteit zullen met elkaar in verhouding staan.” Ook de sfeer van voorheen blijft behouden. “Het is een klein, rustig café, er is nooit te veel volk op hetzelfde moment. Dat ontbreekt momenteel wat in de buurt.”

‘Lord Byron’ stond voordien vooral bekend om zijn cocktails. Qua concept verandert er weinig voor de zaak, maar de kaart wordt wel wat uitgebreid. “De inrichting blijft quasi hetzelfde. En naast cocktails zullen we ook inzetten op Geuze, andere bieren en wijn. We willen het beste van die vier werelden brengen.” Met het nieuwe logo, het uiltje, krijgt het café ook een Griekse touch, een knipoog naar de roots van Oikonomidis. “De uil verwijst naar de Griekse godin Pallas Athena en staat symbool voor wijsheid. Ik vond het mooi om op die manier toch wat Grieks in de zaak te incorporeren.”

Het nieuw logo van de zaak.

