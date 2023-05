Café in Anderlecht opnieuw doelwit van geweld: “Gewapende man schoot serveuse in been”

Het gerecht is op zoek naar een man die in Anderlecht afgelopen maandag het vuur heeft geopend in een café. Daarbij zou één persoon gewond zijn geraakt. Vermoedelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Dezelfde bar kwam enkele weken geleden al in het nieuws nadat een onbekende er een granaat naar binnen had gegooid.