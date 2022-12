‘BXL Central’: Nieuwe culturele hotspot van Bart van Aken opent vrijdag de deuren

BrusselIn de voormalige bureaus van de socialistische krant Le Peuple huizen tegenwoordig de kantoren van platenlabel PIAS. Op het gelijkvloers in de Sint-Laurensstraat opent vrijdag ‘BXL Central’, een nieuwe zaak die onder meer platen en boeken zal verkopen. Bart van Aken, vroegere eigenaar van de bekende boekenwinkel ‘Het Paard van Troje’ in Gent, staat aan het roer: “Het voelt aan als thuiskomen.”

Bart van Aken (48) baatte de welbekende boekenwinkel ‘Het Paard van Troje’ zo’n twintig jaar uit. Een kleine twee jaar na de verkoop van die zaak, zet van Aken voet aan wal in Brussel met ‘BXL Central’. Dat moet een multifunctionele platenwinkel worden, met ook ruimte voor boeken, een bar en een concertzaal, onder het statige kantoor van platenlabel PIAS. Zij klopten enkele maanden geleden aan bij van Aken met de vraag of hij de winkel niet wilde uitbaten. “Het voelt een beetje als thuiskomen”, vertelt hij. “Ik ben zelf een grote muziekliefhebber, thuis heb ik een uitgebreide platencollectie staan.” Van Aken hapte niet meteen toe, “maar het is een prachtig gebouw, met een ruimte weinig werd gebruikt.”

Volledig scherm Het statige kantoorgebouw van platenlabel Pias. Op het gelijkvloers huist ‘BXL Central’. © Marc Baert

Concertzaal

In eerste instantie is ‘BXL Central een platenwinkel. “Momenteel hebben we een collectie van een paar duizend vinyls.” Die selecteert van Aken zelf. “Het is mix van verschillende genres. Er is veel hip-hop, maar ook een grote selectie pop en rock, elektronica, jazz, wereldmuziek en klassiek. En uiteraard zijn er ook veel albums beschikbaar van het PIAS-label.” Daarnaast zullen er ook boeken te koop zijn. “In plaats van een boekenwinkel waar ook platen verkocht worden, is het nu andersom”, glundert van Aken. “Een groot deel van de boeken gaat over muziek, maar we trachten ook de link te leggen met thema’s als filosofie en politiek.” Die collectie zal uitgebreid worden met Franstalige en Engelstalige titels.

In de winkelruimte wordt ook een bar geïnstalleerd, en in de kelderruimte, de voormalige drukkerij van ‘Le Peuple’, is een concertzaal ingericht. Die kan ongeveer 150 toeschouwers huizen. “Het is de bedoeling om minstens maandelijks evenementen te organiseren”, legt van Aken uit. “Daar zullen we de komende weken mee starten.” Wat er dan zoal op het programma staat? “Dat is nog een verassing. Voorlopig zijn we nog volop bezig met de opstart. En langs de andere kant is dat ook een manier om de mensen te prikkelen om ons project in de gaten te houden.”

Voorts staan er ook heel wat samenwerkingen met Brusselse organisaties op de planning, met planten-en koffiebar ‘’Gruun bijvoorbeeld, of papierspecialzaak ‘Mofelito Paperito’. “Maar we gaan rustig opstarten. De drang om me te bewijzen, heb ik niet meer. Dat laat ik over aan de nieuwe generatie. Daarom ben ik ook heel blij met de locatie, een kalme straat die toch dicht bij het stadscentrum ligt. Het is net die rust die van ‘BXL Central’ een mooie bestemming kan maken voor bezoekers die even willen ontsnappen aan de drukte. Een winkel op de Anspachlaan zou niets voor mij zijn.”

Vrijdag openen de deuren voor het publiek.

Volledig scherm De concertzaal biedt plaats aan ongeveer 150 man. © Bart van Aken

Volledig scherm “Momenteel hebben we een collectie van een paar duizend vinyls. Het is mix van verschillende genres. Er is veel hip-hop, maar ook een grote selectie pop en rock, elektronica, jazz, wereldmuziek en klassiek. En uiteraard zijn er ook veel albums beschikbaar van het PIAS-label.” © Bart van Aken

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.