BXL Beer Fest maakt zich klaar voor 4e editie

BrusselIn het weekend van 27 en 28 augustus strijkt het BXL Beer Fest neer in Tour & Taxis. Het festival voor bierliefhebbers is ondertussen aan haar vierde editie toe. Dit jaar vallen er 400 bieren te ontdekken. Het festival vormt ook de afsluiter van de Belgium Beer Week, die volgende week maandag van start gaat.

De eerste editie van het BXL Beer Fest vond plaats in 2017. Na de succesvolle editie in 2019 gooide de Covidpandemie roet in het eten voor de jaren die volgden. Maar nu is het Brusselse Bierfestival terug van weggeweest. “Dit jaar werken we samen met 60 brouwerijen en 160 brouwers. In totaal bieden we 400 bieren op het festival”, vertelt medeoprichter Kevin Desmet. “In 2019 haalden we 6.500 bezoekers. Deze editie zouden we er graag 8.000 ontvangen.”

Het evenement gaat door in shed 1 op de site van Tour & Taxis. Tijdens BXL Beer Fest kunnen bezoekers verscheidene artisanale bieren ontdekken en een praatje slaan met de brouwers. Op het terrein zullen ook foodtrucks staan. “Die zullen van een hoger niveau zijn dan de gebruikelijke friet- en hamburgerkramen, om te matchen met de kwaliteit van de ‘craft beers’ op het festival”, zegt Desmet. Bezoekers kunnen zich ook inschrijven voor een reeks thema-evenementen, met onder andere lezingen en een food-pairing op zondag. Doorheen het festival stellen lokale voedingsproducenten er hun waren voor, en op zaterdag is er een afterparty in Brouwerij La Source.

Nieuw deze editie is de samenwerking met ‘Pink Boots Society’. “Die organisatie zet zich in voor inclusiviteit in de brouwerswereld, tegen seksisme en racisme”, legt Desmet uit. “Die boodschap willen we met het BXL Beer Fest ook uitdragen naar de buitenwereld. Geen enkele vorm van discriminatie zal op het festival getolereerd worden.”

Het BXL Beer Fest vormt de afsluiter van de Belgian Beer Week. Tijdens die week worden initiatieven gebundeld van horecazaken en brouwers die het Belgische bier in de kijker zetten. In België worden er 40 evenementen georganiseerd. Daarnaast vinden er 44 activiteiten plaats in het buitenland, waaronder Brazilië, Canada en Zuid-Korea.

