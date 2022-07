Buurtbewoonsters eisen onveilig park terug op met aerobics: “Enge plaats kan ook happy space worden”

Sint-Jans-MolenbeekNa de brutale verkrachting van een studente in het park L28, vonden buurtbewoonsters dat het tijd werd om het park terug te claimen. Daarom organiseerden ze zaterdag ‘Aerobics with the chicks’.

Op 22 mei werd in een deel van het Thurn & Taxis-park, L28, een studente op brutale wijze verkracht. Het nieuws zorgde voor veel verontwaardiging bij de buurtbewoners. Maar bij enkele vrouwen uit de buurt groeide ook het idee om iets positiefs te doen op de plek van de gruwel. “De gebeurtenis gaf een heel slechte naam aan het park”, vertel Eva, een van de initiatiefneemsters van ‘Aerobics with the chicks’. “Er werden bijvoorbeeld geruchten verspreid dat er meisjes van hun fiets werden getrokken. Daarom wilden we iets ondernemen om dat beeld bij te stellen.”

“Met ‘Aerobics with the chicks’ wilden we aantonen dat er ook iets leuks kan plaatsvinden in het park”, legt ze uit. “Een enge plaats kan ook een happy place worden, als je er een mooie herinnering aan kan overhouden. Vandaar dat we de aerobics-sessie organiseerden. Het park is van iedereen. Vandaag waren we met verschillende Brusselse vrouwen aanwezig om het terug te claimen.”

Voorlopig gaat het om een eenmalig initiatief. “Maar het zou fijn zijn moesten er op andere plaatsen waar iets ergs is gebeurd, gelijkaardige activiteiten doorgaan. Of het nu aerobics is of iets anders, zolang men er maar een positief gevoel aan overhoudt.” Een mentaliteitswijzing is volgens Eva evenwel op zijn plaats. “Elke vrouw heeft zich wel al eens onveilig gevoeld, inclusief ik en mijn dochters. ‘Laat de meisjes met rust’: dat signaal moeten we de wereld insturen.”

