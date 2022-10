Buurt aan Klein Kasteeltje kreunt onder toestroom vluchtelingen: “Portieken, bruggen en inkomhallen, tegen de avond ligt alles vol”

De hele week al wordt het aanmeldcentrum van Fedasil aan de Negende Linielaan in Brussel overspoeld door aanvragen. De organisatie barst uit zijn voegen en kan amper nog plaats bieden aan de vele vluchtelingen. Dus komen ze op straat terecht, in en rond de buurt van het Klein Kasteeltje. Vrijdagochtend stonden opnieuw tientallen families in de rij in de hoop een slaapplaats te krijgen.

“Alle 80 families die vandaag een aanvraag deden, kregen een slaapplaats in een hotel”, liet Thomas Willekens van Vlaanderen Vluchtelingenwerk weten. In totaal stelden drie hotels kamers ter beschikking om families op te vangen omdat er onvoldoende plaats is in de reguliere opvangcentra. Maar dat is slechts een druppel op een hete plaat. Want de komende week moeten alle families het hotel verlaten, in één van de hotels mogen ze maar tot zaterdag blijven. Daarom deed Vlaanderen Vluchtelingenwerk een oproep om opvanggezinnen te zoeken.

Laatste redmiddel

“Via sociale media lanceerden we de vraag of burgers en buurtbewoners enkele gezinnen zouden kunnen opvangen. Tot 14 uur vrijdagnamiddag konden ze zich aanmelden. Zeven gastgezinnen uit Brussel, Gent, Haacht en Leuven hebben zich aangemeld en zullen tot 24 oktober vluchtelingen opvangen. In totaal krijgen 25 asielzoekers een plaats in een gezin.” Vlaanderen Vluchtelingenwerk benadrukt dat dit een noodoplossing is, een laatste redmiddel. De verschillende opvangcentra hebben niet voldoende plaatsen, en de tientallen families kunnen nergens anders terecht. En met de winter in het vooruitzicht zal de situatie alleen maar erger worden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm asielzoekers aan Klein kasteeltje © Marc Baert

Hoewel vandaag alle families een opvangplaats kregen, is het nog steeds onduidelijk wat er gebeurde met de minderjarigen die eerder deze week op straat zijn beland. “We weten nog steeds niet waar de minderjarigen zijn die dinsdagnacht op straat moesten slapen. Een van hen moest een test ondergaan omdat er getwijfeld werd aan zijn leeftijd. Uit die test bleek dat hij 17 jaar is, minderjarig dus. Maar intussen was hij richting Antwerpen vertrokken, en we weten niet waar hij zich op dit moment bevindt.”

Overlast

De buurt rond het kanaal kreunt onder de toeloop van de asielzoekers, die noodgedwongen buiten slapen omdat ze in de late namiddag te horen krijgen dat er geen opvangplaats meer is voor hen. Ook al slapen de vluchtelingen op straat, toch hebben buurtbewoners vooral medelijden met de mensen die nergens terecht kunnen. “Het is eerlijk gezegd een triestige zaak dat ze niets kunnen doen voor de mensen. Het ligt hier vol vluchtelingen ’s avonds, maar zodra de zon opkomt ruimen ze hun spullen op en gaan ze opnieuw in de rij staan om zich aan te melden voor een slaapplaats. En dat elke dag opnieuw”, vertelt een buurtbewoonster. Ook vorig jaar was de situatie op een bepaald moment in december schrijnend.

Quote Sinds deze week is de toestand verergerd, we zien steeds meer vluchtelin­gen op straat. We proberen ze te helpen, maar kunnen geen 50 mensen elke dag naar het toilet laten gaan Stephan, eigenaar horecazaak Le Phare du Canal

Ze zijn wel wat gewoon in de wijk rond het aanmeldcentrum, maar sinds afgelopen week loopt het steeds meer uit de hand. De vuile matrassen liggen in het midden van de straat, en in elke deuropening ligt iemand te slapen. Ook in de horecazaken is de overlast voelbaar. Volgens Toke, die in ‘Le Phare du Canal’ werkt tegenover het Klein Kasteeltje, liggen er elke avond ongeveer 40 tot 50 asielzoekers op straat. “Ze slapen op matrassen op de brug die over het kanaal loopt, in portieken, inkomhallen of gewoon op straat. Dat gebeurt wel vaker, maar sinds deze week is de toestand wel echt verergerd. We zien steeds meer mensen op straat.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Stephan, eigenaar van horecazaak Le Phare du Canal, probeert de vluchtelingen te helpen © csd

Geen wrok

Naar die asielzoekers zelf toe koesteren de buurtbewoners geen wrok. “Het is vooral van hogerhand dat er actie moet worden ondernomen.” Zo probeert Le Phare du Canal de vluchtelingen te helpen. “De toestand is echt schrijnend. Ik heb vooral medelijden met de vele mensen die nergens terecht kunnen”, zegt Stephan, eigenaar van horecazaak en coworking space ‘Le Phare du Canal’. Om de buurt wat te ontlasten biedt Stephan de vluchtelingen elke ochtend thee aan, en laat hij ze naar het toilet gaan in zijn etablissement. “Maar de laatste dagen zijn ze met zo veel dat ik ze niet meer allemaal kan helpen.”

LEES OOK:

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.