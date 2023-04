Bûûmplanters hopen volgende winter 70.000 bomen te planten in Vlaamse Rand: “Schenk eens een pakket bomen”

Zeventien winkels Delhaize in Brussel gesloten bij start paasweek­end: vakbond voert actie aan filiaal Ukkel

In het Brusselse zijn zeventien winkels van Delhaize in eigen beheer gesloten tijdens het verlengde Paasweekend. Dat bevestigt een woordvoerster van de warenhuisketen. In totaal blijven over heel België 48 supermarkten dicht.