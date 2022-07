Burgercollectief ‘Save Donderberg’: “Natuurgebied moet behouden blijven”

Het burgercollectief verzet zich tegen de plannen van de Stad Brussel om op de Donderberg een school neer te zetten. “De stad heeft dit terrein indertijd gekocht, en sinds 2016 zijn er plannen om er een Franstalige basisschool te bouwen”, vertelt Wivine Wailliez van ‘Save Donderberg’. Eerst was er nog sprake van extra woningen, maar dat werd aangepast. Tegen dat project hebben we ons met succes verzet voor de Raad van State. Maar in 2018 werden er nieuwe plannen ontwikkeld. Als reactie hebben toen ‘Save Donderberg’ opgericht. In ons collectief zitten zowel buurtbewoners als andere Brusselaars die het natuurgebied willen behouden.”

“Dit terrein is 3 hectaren groot, en in het midden is er een weide’, gaat ze verder. “Daar zou een school komen met een voorgevel van 100 meter lang. Maar die zou tot het beboste deel van de site komen. Dat bedreigt veel bomen, en in Brussel zijn er al veel natuurgebieden die bedreigd worden door bouwprojecten.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

“We vragen dat de site wordt behouden en opengesteld naar de andere parken, naar de Tuin van de Bloemisten bijvoorbeeld”, vult Serge Malaisse van het collectief aan. “Een groot deel van de Lakenaars die verder van de Donderberg wonen, zoals in de Bockstaelwijk, heeft namelijk geen toegang tot groene ruimtes. Daar moet verandering in komen. We zouden dan ook graag het Gewestelijk Bestemmingsplan veranderd zien om het natuurgebied te beschermen. Er zou binnenkort een nieuwe bouwvergunning aangevraagd worden, dat zien we liever niet gebeuren.”

