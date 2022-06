Burgercollectief “Red Neerpede” verzamelt 3.000 handtekening tegen natuurlijke zwemvijver

AnderlechtIn december stelde Brussels minister Alain Marron (Ecolo) voor om een van de drie vijvers in het Neerpedepark in Anderlecht, om te vormen tot een natuurlijke zwemvijver. Na een haalbaarheidsstudie werd de Middenvijver uitgekozen voor het project. Maar een groep Anderlechtenaars vreest dat die plannen en bedreiging vormen voor de biodiversiteit in het park.

Daarom richtten ze het burgercollectief “Red Neerpede’ op, met een petitie om zich te verzetten tegen de natuurlijke zwemvijver. “De mensen komen graag naar het park voor de rust en stilte, en voor de verbinding met de natuur,” vertelt Yannick Laurent van ‘Red Neerpede’. “Het is een plaats waar je even de drukte van de stad kan ontvluchten.” Volgens de haalbaarheidsstudie zou er rond de Middenvijver een capaciteit zijn van 255 badgasten om het halfuur. “Maar dat is veel te veel,” zegt Laurent. “In 2020 en 2021 vond er een testfase plaats op de andere vijvers. Toen werd duidelijk gesteld dat er een maximumcapaciteit van 15 mensen was om de biodiversiteit niet te belasten. Waarom beslist men dan om ineens dat getal met 17 te vermenigvuldigen?”

“De vijvers liggen buiten de stad, op een plek waar nog veel wilde natuur is. Het is geen goed idee om er een zwemvijver te voorzien. Niet iedereen let op de natuur, sommige badgasten zullen er hun rommel laten rondslingeren,” legt ze uit. “Bij hoge temperatuur zullen de mensen zich ook insmeren met zonnecrème. Dat is ook schadelijk als het in het water terechtkomt.” Ze betreurt dat er op andere plekken wel wordt ingezet op biodiversiteit. “Recent opende minister Marron het park Jean Massart. Toen liet hij vallen dat het belangrijk is om aan natuurbehoud te doen, zodat onze kinderen groene plekken kunnen ontdekken. Maar voor deze plek geldt dat blijkbaar niet.”

Infomoment

Volledig scherm Een reiger aan de vijver. "De vijvers liggen buiten de stad, op een plek waar nog veel wilde natuur is. Het is geen goed idee om er een zwemvijver te voorzien." © Red Neerpede

Laurent verwijst ook naar andere projecten waar wel kan gezwommen worden. “In Anderlecht is er al een opluchtzwembad, Flow, dicht bij de Pierre Marchantbrug. En in Kuregem, op het dak van het Manufakture-gebouw, wordt tegen 2024 ook een semi-overdekt zwembad voorzien. Onder de ring van Brussel zijn er ook sport- en recreatieterreinen. Die locaties zijn veel interessanter. Niet alleen omdat ze beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, maar ook omdat recreatieve activiteiten er niet ten koste van de natuur gaan.”

Ook de communicatie omtrent het project van de zwemvijvers kan heel wat beter volgens Laurent. “Er werd ons een infomoment beloofd door de gemeente en Leefmilieu Brussel. Over die sessie was echter weinig terug te vinden. In het tijdschrift van Anderlecht werd het niet vermeld, en ook op het aanplakbord in het park stond er niets. Enkel de omwonenden van het park kregen een flyer in de bus. Maar inwoners zoals ik, die verder van het park wonen, willen ook de kans krijgen om ons zegje te doen. Uiteindelijk gaat er volgende week maandag wel een infosessie door. Maar op maandag zijn er veel mensen die niet aanwezig kunnen zijn.”

Ondertussen ondertekenden 3.250 inwoners de petitie van ‘Red Neerpede’. “We willen politieke druk uitoefenen,” verklaart Laurent. “Veel inwoners willen het groen en de rust in het park bewaren. Graag willen we het infomoment laten verplaatsen naar een later tijdstip, zodat meer mensen aanwezig kunnen zijn. Het project zou ook herzien moeten worden. In plaats van een zwemvijver te installeren, zou men beter investeren in de fauna en flora rond het water,” besluit ze.

