Burgercollectief brengt bij Fedasil in beslag genomen goederen naar… kraakpand: “Dit is het Salon van de Schaamte”

Wat hebben Domagoj Proleta en Franco Jelovcic met elkaar gemeen? Beide zijn afkomstig uit Kroatië en beiden verdienen hun boterham in ons land. Proleta verdedigt de kleuren van Brussels, Jelovcic is sterkhouder bij RSCA Futsal. Beiden ontmoetten elkaar. Jelovcic speelt dit weekend in Hamme, Proleta op Yoast.