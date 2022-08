Burgemeesters Vlaamse Rand over de instroom van Brusselaars: ”Willen geen voorstad van Brussel worden”

Brussel Lichaam Brusselse agent teruggevon­den in veld: “Geen tussen­komst van derden”

In een veld in het Waals-Brabantse Bierghes is dinsdagnamiddag het levenloze lichaam van een man ontdekt. Het betreft Frédéric Gonzalez Moradiellos. De 35-jarige politieagent van de zone Brussel/Elsene verliet begin vorige maand zijn woning in Rebecq en was sindsdien vermist.

3 augustus