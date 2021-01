Burgemeester geeft toestemming voor betoging voor overleden Ibrahima (23)

Brussels Gewest MIVB countert beelden van volgepakte voertuigen: “Minder dan 1 procent voertuigen is voor meer dan de helft gevuld”

10 januari Ze kwamen van overal deze week: beelden van bussen en metro’s die een hoop mensen vervoeren. In Brussel verklaarde een pendelaar woensdag bij HLN dat er ondanks grote drukte, maar reizigers bléven opstappen. De vraag die dan rijst is: mag een chauffeur in deze tijden op een bepaald moment passagiers weigeren, ook als er in principe nog wat ruimte is? “Er staat ook in deze tijden geen limiet op het aantal reizigers”, klinkt het bij MIVB.