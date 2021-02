Burgemeester Etterbeek: “Politie kan dakloze die opvang weigert laten arresteren”

Brussel/Elsene/Etterbeek/Sint-Gillis Op een rijtje: in deze Brusselse vijfster­ren­ho­tels overnacht je binnenkort voor een prikje met jouw knuffelcon­tact

2 februari De meeste hotels hadden in 2020 meer weg van een spookhuis dan een logement. 2021 moet het jaar van de wederopstanding worden voor de hotelsector, en daarom luidt de Brusselse hotelsector het jaar in met de actie ‘Knuffelcontact’. Bedoeling is om Belgen de mooiste Brusselse hotelkamers tussen 12 en 21 februari te laten inpalmen, en dat aan een sterk verlaagd tarief. We zetten de Brusselse vijfsterrenhotels die aan de actie deelnemen op een rijtje.