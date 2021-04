Burenruzie ontspoort volledig: man steekt buur neer en steekt zichzelf vervolgens in brand

Brussel Politie en burgemees­ter voor rechtbank gedaagd door SAP-Antikapita­lis­ten

21 april Voor de burgerlijke rechtbank in Brussel is de procedure van start gegaan die Alex Farkas, een woordvoerder van de radicaal-linkse partij SAP-Antikapitalisten (of ‘Gauche Anticapitaliste’, zoals de partij in het Frans aangeduid wordt), heeft aangespannen tegen de politie en de burgemeester van Brussel. Er werd een agenda overeengekomen voor het uitwisselen van conclusies. Begin 2022 zullen de pleitdata vastgelegd worden.