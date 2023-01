Budabrug maanden gesloten voor voertuigen en voetgangers: “Gelukkig wandelden er geen mensen over de brug, want die hadden het niet overleefd”

Neder-over-HeembeekVoertuigen en voetgangers zullen minstens enkele maanden geen gebruik kunnen maken van de Budabrug in Neder-over-Heembeek na het ongeval van afgelopen vrijdag. Dat bevestigt de Haven van Brussel. Het scheepvaartverkeer zou wel tegen het einde van de week kunnen hervatten. Ondertussen voert de scheepvaartpolitie een onderzoek naar de omstandigheden. “Gelukkig waren er geen voetgangers op de brug tijdens de botsing, want die hadden het niet overleefd.”

Op vrijdagavond 30 december raakte de Budabrug zwaar beschadigd toen een Nederlandse binnenvaarttanker frontaal tegen de zuidzijde van de neergelaten brug voer. De schade is enorm, en de Haven van Brussel is sindsdien niet toegankelijk voor schepen, en ook op de brug kan geen verkeer door. Na verwoede pogingen om de brug in een hogere positie te plaatsen, werd maandag beslist om het dek van de Budabrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde volledig te verwijderen. Het dek zal dan op een andere plek hersteld werken. En die werken zullen minstens enkele maanden duren, zo zegt de Haven van Brussel. Dat is minder goed nieuws voor voertuigen en voetgangers die de brug gebruiken. “Tijdens de werken zullen wagens en voetgangers de brug niet kunnen gebruiken aangezien het dek er afgenomen moet worden. De situatie zal minstens enkele maanden aanhouden”, zegt Sylvain Godfroid, woordvoerder van de Haven van Brussel.

Tegen het einde van de week zou het dek verwijderd moeten zijn, wat ervoor zorgt dat de waterweg opnieuw toegankelijk zal zijn. Schepen zullen dan opnieuw in beide richtingen kunnen varen. “Onze prioriteit is nu om het scheepvaartverkeer opnieuw te laten hervatten, zodat de bevoorrading van levensmiddelen, bouwmaterialen en brandstof niet in het gedrang komt. We stellen alles in het werk om dat zo snel mogelijk te doen”, aldus Godfroid. Voorlopig gebeurt de bevoorrading met vrachtwagens.

De Haven van Brussel zoekt ondertussen naar oplossingen om voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens toch naar de overkant van het kanaal te brengen. “We zijn aan het bekijken of we misschien een overzetboot kunnen gebruiken.”

KIJK. De brug verschoof een 20-tal centimeter door de botsing, de schade is enorm

Menselijke fout

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het ongeval gebeurde en bij wie de fout ligt. De scheepvaartpolitie opende een onderzoek om de precieze omstandigheden te bepalen. “Wanneer een schip de brug nadert, moet de schipper contact opnemen en vragen om de hefbrug naar omhoog te doen”, legt Godfroid uit. “Zolang er geen toestemming is blijft het licht van de brug op rood staan.” Volgens de Haven van Brussel waren op het eerste zicht geen problemen met de brug en de seingeving. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen of de fout eventueel bij de schipper ligt. “De gevolgen van het ongeval zijn enorm en de schade aan de brug aanzienlijk. Het is een wonder dat er geen gewonden vielen. Als er voetgangers op de brug waren geweest, hadden die het ongeval niet overleefd.”

Drie cruiseschepen geëvacueerd

Door het ongeval konden raakten ook drie cruiseschepen geblokkeerd in de Brussel. “Het ging om schepen met een capaciteit van 100 tot 150 passagiers. Die werden allemaal geëvacueerd.” De boten zelf staan nog in de haven. Ook twee vrachtschepen kunnen de haven voorlopig niet verlaten. Rivierboten kunnen nog wel onder de brug passeren.

Volledig scherm Tegen het einde van de week zal het brugdek verwijderd worden. Daardoor zal er minstens enkele maanden geen verkeer mogelijk zijn. © Marc Baert

