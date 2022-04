Brusselse werkloosheidsgraad daalt opnieuw

Brussels Gewest Nieuw sportiniti­a­tief Park’cours brengt ongedwon­gen ‘park runs’ naar hoofdstad: “Focus ligt op het sociale”

Zondag wordt in het Koning Boudewijnpark in Jette de aftrap gegeven voor ‘Park’cours', een nieuw Brussels sportinitiatief waarbij deelnemers maandelijks een afstand van vijf kilometer afleggen in een Brussels park. De nadruk ligt niet op sportieve prestaties, maar wel op de sociale factor. “Verschilende organisaties zijn al hard bezig met het betrekken van moeilijker bereikbare groepen bij sportieve activiteiten. Wij gaan dat ook doen.”

30 maart