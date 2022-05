Brusselse werkloosheid blijft dalen

voetbal 1B Kylian Hazard pakt met RWDM net naast promotie naar 1A: “Heel jammer na zo’n knappe prestatie”

Gesneuveld op het veld van eer: dat is wat RWDM is overkomen op het veld van Seraing in de tweede barragewedstrijd met als inzet promotie naar 1A. Na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd kon RWDM finaal die scheve situatie in Stade Du Pairay niet rechtzetten. De Brusselse club heeft nochtans tot de laatste minuut gestreden voor wat ze waard was. Na afloop werd de match ontsierd door Molenbeekse supporters die het veld bestormden.

