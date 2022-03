Brusselse Waterdagen zetten het blauwe erfgoed in de kijker

voetbal 1A Kan Union bij OHL wel winnen? Felice Mazzu: “Het belangrijk­ste doel is om de reguliere competitie als leider af te sluiten”

Competitieleider Union trapt de 31ste speeldag af met een uitwedstrijd tegen OH Leuven. Een wedstrijd op verplaatsing spelen, is dit seizoen voor de mannen van trainer Felice Mazzu geen nadeel. De Unionisten kunnen namelijk een geweldig rapport van 38 op 45 voorleggen. In de heenronde verloor Union in eigen huis wel met 1-3 van de Leuvenaren.

11 maart