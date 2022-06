Brusselse Syriëstrijdster tekent cassatieberoep aan tegen veroordeling

Hafsa Sliti vertrok in 2015 op 19-jarige leeftijd naar Syrië. Ze volgde haar vader, die in 2003 al was werd veroordeeld in het dossier rond de geplande aanslag op Kleine Brogel en zich in Syrië bij IS had aangesloten. In Syrië vervoegde Sliti ook de rangen van de terreurgroep en huwde tweemaal met twee verschillende IS-strijders, met wie ze ook twee kinderen kreeg. In februari 2018 kwam de vrouw terecht in het gevangeniskamp Al-Roj. Sliti poogde via verschillende rechtbanken om ons land te verplichten haar en haar kinderen uit Syrië weg te halen maar nog voor het zover was, werd ze door de correctionele rechtbank van Mechelen en vervolgens door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vijf jaar cel. De vrouw werd daarbij vertegenwoordigd door haar advocate, maar volgens de verdediging werden mede door haar afwezigheid haar rechten geschonden. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet echter geen redenen om de veroordeling te verbreken. Alle argumenten van de verdediging zijn niet ontvankelijk of missen feitelijke grondslag, aldus het openbaar ministerie. De verdediging heeft nu een week de tijd om schriftelijk te reageren op de argumenten van het openbaar ministerie. De zaak wordt volgende week voortgezet. Sliti verblijft momenteel in de gevangenis van Hasselt.