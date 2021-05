Brusselse slimme kilometerheffing krijgt vervolg bij Raad van State

Brussel Ondernemer Bernard Walravens becijfert impact Brusselse kilometer­hef­fing op zijn familiebe­drijf: “14 duizend euro per jaar, en daar stopt het niet”

8 december Hoewel het voorlopig koffiedik kijken is of en in welke vorm de Brusselse kilometerheffing uiteindelijk landt, belet dat ondernemers niet om de impact van de plannen in een berekening te gieten. Nu de coronacrisis sowieso al voor financieel gedonder zorgt, is een voorbereid ondernemer er twee waard. Het Brussels familiebedrijf Walravens maakte voor HLN een schatting van de extra kosten die het huidige SmartMove-voorstel met zich zou meedragen. “Deze heffing moet over het hele land uitgerold worden, anders zijn Brusselse bedrijven de dupe”, zegt bedrijfsleider en Brussels Unizo-voorzitter Bernard Walravens.