Brusselse school bedreigd met aanslag in stijl van brutale moord op Samuel Paty

“Het onderzoek probeert onder meer uit te maken of er een verband is tussen de verschillende incidenten. Intussen maakt de school het voorwerp uit van bijzonder toezicht door onze patrouilles. Er is op het parket een onderzoek lopende met betrekking tot bedreigingen ten aanzien van het Diderot-instituut”, voegt parketwoordvoerster Willemien Baert toe. “Er werd tevens een onderzoek geopend naar een kleine brand die zich heeft voorgedaan in de school, met zeer beperkte schade. Het parket heeft het labo ter plaatse gestuurd, maar er is nog geen duidelijkheid over de exacte omstandigheden, het is niet uitgesloten dat de brand werd veroorzaakt door een uit de hand gelopen spel. Momenteel is het evenmin duidelijk of er een link is tussen beide dossiers, de beide onderzoeken lopen nog.”