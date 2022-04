Brusselse regering zet met 'Shifting Economy' koers uit naar koolstofvrije economie

Sint-Jans-Molenbeek Dode bij schietpar­tij in Sint-Jans-Molenbeek: 20-jarig slachtof­fer zat als passagier in wagen

Bij een schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek is maandagavond een 20-jarige man om het leven gekomen. Dat meldt het Brusselse parket. Het slachtoffer zat als passagier in een wagen in de Dubois-Thornstraat toen hij doodgeschoten werd. De schutter is nog op de vlucht. Het is ondertussen al de negende schietpartij sinds september in de Brusselse gemeente.

19 april