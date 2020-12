Brusselse regering vindt akkoord over slimme kilometerheffing vanaf 2022

BrusselDe Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over Smart Move, de slimme kilometerheffing die ze vanaf 2022 wil invoeren. Het model werd goedgekeurd voor overleg, wat betekent dat de dialoog met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en met de socio-economische partners kan worden opgestart.

Het Smart Move-model kiest resoluut voor een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De Brusselse slimme kilometerheffing zal berekend worden volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken.

Alternatieven

Het model dat de Brusselse regering voorlegt, is gebaseerd op een variatie volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing (spitsuren, daluren of nacht) en het vermogen van het voertuig. Deze aanpak laat bestuurders toe minder te betalen door minder kilometers te rijden, door te kiezen voor een alternatief vervoermiddel (stappen, fietsen, openbaar vervoer, deelauto’s, ...) of door de spitsuren in Brussel te vermijden.

Quote Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een ander gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit (Open Vld)

“We hebben files lang beschouwd als een soort van natuurwet, als iets waar we weinig aan konden doen. Maar met Smart Move kunnen we het verkeer beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden met als doel 25% minder individuele verplaatsingen met de auto in de hoofdstad”, zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld).

De slimme kilometerheffing moet volgens Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) leiden tot minder files, betere luchtkwaliteit, minder lawaai, en meer leven in de wijken. Van den Brandt en Gatz wijzen tegelijk op het stimuleren van de keuzevrijheid bij verplaatsingen in Brussel. Daarom zal het gewest investeren in een uitbreiding van het openbaar vervoer met 30 % meer buscapaciteit, projecten voor nieuwe tramlijnen en de uitbreiding van het metronetwerk, het invoeren van de voetgangersvriendelijke ‘Stad 30' en investeringen in fietspaden.

Volledig scherm Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), minister-president Rudi Vervoort (PS), Minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld), Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) en Minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) © BELGA

Overleg

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat intussen weten dat ze “akte neemt” van de beslissing van de Brusselse regering.

“Sinds het begin heb ik aangedrongen op overleg tussen de gewesten. Dit moet er nu komen nu de plannen duidelijk zijn”, zegt de Open Vld-minister. Peeters benadrukt dat ze de “belangen van de Vlaamse pendelaars altijd zal blijven verdedigen”. Ze herhaalt ook dat ze de Brusselse plannen zal aanvechten als die eenzijdig zouden doorgevoerd worden. “Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een ander gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten.”

N-VA, dat in Brussel in de oppositie zetelt, herinnert eraan dat zowel het Vlaamse als Waalse parlement de voorbije weken een resolutie goedkeurde waarin een eenzijdige beslissing van de Brusselse regering werd aangevochten. “De overduidelijke vraag naar overleg van de gewesten wordt zonder boe of ba terzijde geschoven, want het project is al in detail vastgelegd en moet al begin 2021 gestemd worden in het parlement om begin 2022 te starten”, klinkt het bij Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).