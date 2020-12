Brusselse regering vindt akkoord over slimme kilometerheffing vanaf 2022, Gatz verdedigt maatregel: “Tarieven niet te nemen of te laten”

BrusselDe Brusselse regering is tot een akkoord gekomen over Smart Move, de slimme kilometerheffing die ze vanaf 2022 wil invoeren. Het model werd goedgekeurd voor overleg, wat betekent dat de dialoog met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en met de socio-economische partners kan worden opgestart. Vlaanderen en Wallonië uiten ondanks het aanbod tot overleg nu al forse kritiek op de aankondiging, maar volgens Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) is die onterecht. “We hebben nu een voorstel en je kan niet praten zonder voorstel. Het is niet te nemen of te laten”, zegt hij.

Het Smart Move-model kiest resoluut voor een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De Brusselse slimme kilometerheffing zal berekend worden volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken.

De slimme kilometerheffing geldt niet tijdens het weekend, en ook niet van 19 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt afgeschaft voor Brusselaars, terwijl de belasting op inverkeersstelling enkel behouden blijft voor luxewagens met een fiscale pk van 15 of meer.

Alternatieven

Het model dat de Brusselse regering voorlegt is gebaseerd op een variatie volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing (spitsuren, daluren of nacht) en het vermogen van het voertuig. Die aanpak laat bestuurders toe minder te betalen door minder kilometers te rijden, door te kiezen voor een alternatief vervoermiddel (stappen, fietsen, openbaar vervoer, deelauto’s, ...) of door de spitsuren in Brussel te vermijden.

“We hebben files lang beschouwd als een soort van natuurwet, als iets waar we weinig aan konden doen. Maar met Smart Move kunnen we het verkeer beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden met als doel 25 procent minder individuele verplaatsingen met de auto in de hoofdstad”, zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld). “De files zorgen gemiddeld voor 45 minuten extra reistijd per dag per bestuurder. We zijn de plek waar de meeste files zijn van het land, daar moesten we een antwoord op vinden, want vergeet niet dat files voor economische schade zorgen.”

Zo ziet Smart Move eruit Concreet wil de Brusselse regering met een dagtarief werken, dat ingedeeld is volgens twee tarieven. De basisheffing in de spits komt neer op 2 euro (tussen 7 uur en 10 uur en tussen 15 uur en 19 uur), en tijdens daluren daalt de heffing tot 1 euro (tussen 10 en 15 uur, zie ook tabel onderaan). ‘s Nachts en in het weekend komt er geen heffing. Daarnaast is er een heffing per kilometer. Het basistarief is verschillend van wagen tot wagen. Daarvoor is de fiscale pk of het vermogen van de wagen van belang. Heeft je wagen een fiscale pk tot en met 7, dan is de heffing 0 euro en betaal je enkel per kilometer (0,2 euro per kilometer tijdens de spits, 0,08 euro tijdens daluren). Dus: hoe groter de cilinderinhoud, des te hoger het basistarief. Ter indicatie: een middenklassewagen als een Ford Focus heeft 9 fiscale pk, terwijl een middenklassesedan als een BMW 316d 11 fiscale pk bedraagt. Een kleine stadswagen als een Nissan Micra heeft dan weer 5 fiscale pk. De zwaarste auto’s betalen 12 euro om Brussel binnen te rijden tijdens de spits, waar de kilometerheffing dan bovenop komt. In een secundair systeem komen er ook dagpassen.

Meer openbaar vervoer

De slimme kilometerheffing moet volgens Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) leiden tot minder files, betere luchtkwaliteit, minder lawaai, en meer leven in de wijken. Van den Brandt en Gatz wijzen tegelijk op het stimuleren van de keuzevrijheid bij verplaatsingen in Brussel.

Daarom zal het gewest investeren in een uitbreiding van het openbaar vervoer met 30 procent meer buscapaciteit, projecten voor nieuwe tramlijnen en de uitbreiding van het metronetwerk, het invoeren van de voetgangersvriendelijke ‘Stad 30' en investeringen in fietspaden.

Quote Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een ander gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit (Open Vld)

Peeters vraagt overleg

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat intussen weten dat ze “akte neemt” van de beslissing van de Brusselse regering.

“Sinds het begin heb ik aangedrongen op overleg tussen de gewesten. Dit moet er nu komen nu de plannen duidelijk zijn”, zegt de Open Vld-minister. Peeters benadrukt dat ze de “belangen van de Vlaamse pendelaars altijd zal blijven verdedigen”. Ze herhaalt ook dat ze de Brusselse plannen zal aanvechten als die eenzijdig zouden doorgevoerd worden. “Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een ander gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten.”

Quote Dit is geen groene mobili­teits­maat­re­gel. Maar een pure belasting­ver­ho­ging die moet betaald worden door de Vlaamse pendelaars Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA)

N-VA: “Paars-groene pestregel”

N-VA, dat in Brussel in de oppositie zetelt, reageert scherper, De partij herinnert eraan dat zowel het Vlaamse als Waalse parlement de voorbije weken een resolutie goedkeurde waarin een eenzijdige beslissing van de Brusselse regering werd aangevochten. “De overduidelijke vraag naar overleg van de gewesten wordt zonder boe of ba terzijde geschoven, want het project is al in detail vastgelegd en moet al begin 2021 gestemd worden in het parlement om begin 2022 te starten”, klinkt het bij Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).

N-VA-voorzitter Bart De Wever spreekt zelfs over “een nieuwe paars-groene pestregel voor de werkende Vlaming”. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele van N-VA noemt het voorstel dan weer een “pestbelasting” en vindt die “onaanvaardbaar”.

Volgens Diependaele is de geplande heffing helemaal geen maatregel om de mobiliteit of het milieu te verbeteren. “Brussel haalt vandaag 200 miljoen inkomsten uit verkeersbelasting. Met dit nieuwe systeem mikken ze op een half miljard. Dit is geen groene mobiliteitsmaatregel. Maar een pure belastingverhoging die moet betaald worden door de Vlaamse pendelaars”. Vlaanderen heeft volgens Diependaele zijn verkeersfiscaliteit op een budgetneutrale manier vergroend. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de oefening voor autofiscaliteit duidelijk niet goed gemaakt, en schuift nu de factuur daarvoor doodleuk door naar Vlaanderen”, besluit Diependaele.

CD&V: “Dubbele belasting”

Peter Van Rompuy, fractieleider voor CD&V in het Vlaams Parlement, is evenmin te spreken over de plannen, die hij “ongepast” noemt. “Voor pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië is dit een pure belastingverhoging”, zegt de CD&V’er. “Overleg met Vlaanderen is onontbeerlijk om de mobiliteitsknoop in en rond Brussel te ontwarren”, klinkt het.

Volgens Van Rompuy kunnen veel pendelaars niet anders dan met de auto naar Brussel rijden om hun werkplek te bereiken. “Die 100 euro per maand extra laten betalen zonder een echt alternatief is volstrekt onaanvaardbaar”, zegt de CD&V-fractieleider. Van Rompuy spreekt van een “discriminatoire belasting”. “Een tolheffing die gecompenseerd wordt voor de Brusselaars, maar niet voor Vlamingen vormt een discriminatoire én dubbele belasting die we als Vlaams Parlement niet kunnen aanvaarden”.

Vlaams Belang vraagt belangenconflict

Vlaams Belang kondigt ondertussen al een belangenconflict aan tegen de tol. “Dit is een aanslag op de Vlaamse portemonnees, die nu al de lekke begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ferm stutten”, zegt fractievoorzitter Chris Janssens.

De Brusselaar zelf wordt gecompenseerd via de verkeersbelasting. Voor Vlamingen kan de kostprijs volgens Vlaams Belang oplopen tot “2.500 euro per jaar”. De partij kondigt daarom een belangenconflict aan. Met zo’n belangenconflict kan een parlement, in dit geval het Vlaams Parlement, aangeven dat zijn belangen ernstig geschaad worden door een voorstel dat in een ander parlement wordt behandeld. Als het belangenconflict wordt aangenomen met ten minste drie vierde van de stemmen, wordt de procedure in de andere parlementaire vergadering geschorst om overleg te kunnen plegen.

“Als Brussel via de stadstol Vlamingen de factuur doorschuift, moeten ook de Beliris-geldtransfers naar Brussel herbekeken worden”, meent fractieleider Chris Janssens. “Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen - we zijn dus gerust bereid om ook dit deel van ons grondgebied te onderhouden. Maar dit kan niet als de Brusselse PS-potentaten zich zo deloyaal blijven opstellen.”

Vlaams Belang hekelt ook de “schizofrene houding” van sp.a en Open Vld. Die partijen zitten in Brussel mee in de meerderheid, maar verzetten zich op Vlaams niveau tegen de Brusselse plannen. Door een belangenconflict in te dienen wil Vlaams Belang sp.a en Open Vld ook “kleur doen bekennen”. Vlaams Belang laat ook onderzoeken of er tegen de Brusselse plannen een procedure kan gestart worden bij het Grondwettelijk Hof. “Deze stadstol die specifiek Vlamingen geld kost, is immers discriminatie”, besluit Janssens.

Quote Wat wil de linkse Brusselse regering? Het hoofdstede­lij­ke gewest een beetje meer kapot maken? De bedrijven wegjagen? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

“Schokkend”

Ook Waals minister van Economie Willy Borsus (MR, dat in Brussel in de oppositie zit) reageert erg scherp op de Brusselse plannen. “Ik vind het schokkend, om niet te zeggen schandalig, om midden in een crisis een nieuw fiscaal systeem voor te stellen dat een zeer grote impact heeft op de Waalse gezinnen en in het bijzonder op de 130.000 Walen die dagelijks naar Brussel pendelen. Ik ben niet van plan deze maatregel, die in de eerste plaats een belastingverhoging is, te laten passeren”, aldus Borsus.

“Terwijl wij sinds maart elke dag vechten om de koopkracht van de Belg te beschermen, toont Brussel zich niet solidair en stelt het voor om de economische crisis nog wat zwaarder te maken”, aldus nog Borsus. Net als enkele Vlaamse ministers betreurt de Waalse MR-minister het gebrek aan overleg over de maatregel.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brandt de Brusselse plannen volledig af. “Wat wil de linkse Brusselse regering? Het hoofdstedelijke gewest een beetje meer kapot maken? De bedrijven wegjagen? De gewone mensen en de middenklasse hebben geen extra belastingen nodig, maar wel investeringen en intelligente maatregelen!”, zo tweet de MR-voorzitter.

Quote Ik hoop dat we niet in een gespannen vechtfede­ra­lis­me eindigen Brussels minister Sven Gatz

Gatz staat open voor overleg: “De tarieven zijn niet in steen gebeiteld”

Brussels minister van Begroting Gatz legt de eerste commentaren naast zich neer, want hij wil “het overleg alle kansen geven”. “De commentaar dat we het eenzijdig invoeren is onterecht. We hebben nu een voorstel en je kan niet praten zonder voorstel. Het is niet te nemen of te laten”, verduidelijkt minister Gatz. “We nemen nu een aantal weken en maanden om te zien of we dichter bij elkaar kunnen komen met Vlaanderen en Wallonië. Ik ga niet vooruit lopen op die resultaten. Ik hoop dat we niet in een gespannen vechtfederalisme eindigen”, vervolgt hij.

“We hebben tarieven voorgesteld met als referentiepunt voor de meeste automobilisten de prijs van een metroticket. Maar die tarieven zijn niet in steen gebeiteld. We staan open om aanpassingen te bekijken”, aldus Gatz. Of de automobilist er nu armer of rijker van wordt is natuurlijk de vraag. Het antwoord daarop is niet eenduidig. Voor een deel van de bestuurders wordt het goedkoper, indien ze bereid zijn deels over te stappen op openbaar vervoer. Voor anderen wordt het dan weer duurder.

“De hele kwestie is: door het feit dat je minder file en verkeer hebt, kun je makkelijker rondrijden en daar zijn mensen tevreden over. Voor een verantwoorde prijs zijn mensen bereid te betalen om gemakkelijker te circuleren en niet in de file te staan”, gelooft Gatz.

Quote Wie in Brussel woont of werkt, heeft recht op een vlot toeganke­lij­ke stad met schone lucht Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo)

Gilkinet: “In overleg evenwichtige oplossing zoeken”

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is ervan overtuig dat er via overleg een akkoord kan gevonden worden. “Ik geloof sterk in een constructieve dialoog met mijn gewestelijke mobiliteitscollega’s om samen tot een evenwichtige oplossing te komen”, zegt de Ecolo-minister. Zelf wil Gilkinet gerust de rol van “facilitator” opnemen.

De Ecolo-minister wil het overleg alle kansen geven. Hij wijst op de fileproblemen en de kostprijs van die files. “Al die verloren tijd in de files, de kost voor bedrijven en voor onze gezondheid...: daar moeten we nu iets aan doen. Dit is niet enkel een probleem van Brussel, maar van alle gewesten”, aldus Gilkinet. Volgens de federale minister biedt het geplande overleg de kans om alle mogelijke vragen en bezwaren onder de loep te nemen, rekening houdend met “de realiteit van elk gewest”.

“Wie in Brussel woont of werkt, heeft recht op een vlot toegankelijke stad met schone lucht”, zegt de Ecolo-minister nog. Hij wil mee nagaan “of dit Brusselse project daar ook toe kan bijdragen”.

Werkgeversorganisaties pleiten voor eenzelfde systeem in de drie gewesten Er moet een interregionaal akkoord komen over verkeersfiscaliteit. Dat stellen werkgeversorganisaties Voka, BECI en UWE in een reactie over het akkoord. “Een slimme kilometerheffing kan verschillen tussen de drie gewesten, maar vergt wel eenzelfde systeem en mag geen belastingverhoging zijn”, klinkt het in een reactie. De werkgeversorganisaties kunnen zich vinden in het idee van een kilometerheffing. Ze erkennen dat eerder het gebruik van de wagen belast moet worden in plaats van het bezit ervan. Maar er moet volgens hen een eenduidig systeem komen voor de drie gewesten. “Zo’n heffing kan verschillen tussen de drie gewesten”, verklaart Hans Maertens (VOKA) “Maar moet, vanuit technisch oogpunt, wel volgens een zelfde systeem werken, zoals dit vandaag al voor vrachtwagens het geval is. De congestieproblematiek is immers een gewestoverschrijdende en dus een interfederale problematiek. Dit geldt zeker in de grootstedelijke omgeving rond Brussel. In die zin is het belangrijk om dit systeem in overleg tussen de drie gewesten uit te werken.” Daarnaast vinden de organisaties dan een kilometerheffing geen belastingverhoging mag zijn, maar een tax shift moet inhouden. De intelligente kilometerheffing moet de jaarlijkse verkeersbelasting en de eenmalige belasting op inverkeerstelling vervangen in de drie gewesten, luidt het. Om het draagvlak voor een intelligente kilometerheffing te vergroten, moet bovendien een gedeelte van de inkomsten uit deze heffing gebruikt worden voor investeringen en onderhoud van de weginfrastructuur, klinkt het nog. “De gebruiker van de weginfrastructuur draagt zo rechtstreeks bij tot het onderhoud ervan. Belangrijke randvoorwaarde is verder dat automobilisten voldoende alternatieven hebben voor hun verplaatsing, wanneer ze gebonden zijn aan plaats en uur.” “De keuze voor een intelligente kilometerheffing in de drie gewesten impliceert dus de afkeuring van een stadstol in het Brusselse gewest”, concludeert Olivier Willocx (BECI) “Een stadstol is ook geen duurzame mobiliteitsmaatregel. Het dreigt namelijk de verkeersproblematiek alleen maar te verplaatsen naar de zone rond Brussel. Ook hier telt dat de mobiliteitsuitdagingen gewestoverschrijdend zijn.”