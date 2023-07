Brusselse regering verplicht supermarkten om onverkocht voedsel te doneren

Brussels Hof van Beroep kampt met grote achter­stand: “Uitstroom is ontoerei­kend om histori­sche stock aan zaken aan te pakken en weg te werken.”

Na het schrijnende verhaal van eerder deze week waarbij een man uit Londerzeel vertelde hoe hij zijn zaak pas in 2030 voor het Hof van Beroep in Brussel zal beoordeeld worden, ging onze redactie na hoe groot de achterstand bij het Hof precies is. Uit een verslag van de Hoge Raad voor de Justitie blijkt dat er een aanzienlijke wachttijd is, en dat die niet meteen weggewerkt zal worden.