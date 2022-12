Brusselse regering trekt 5,4 miljoen uit voor renovatieprojecten

Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels Gewest ook bevoegd voor het stadsbeleid. Dat is een middel om gewestsubsidies toe te kennen voor verschillende operaties en acties in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel gecreëerd door bijvoorbeeld leegstaande, ongezonde en onaangepaste gebouwen en door verwaarloosde openbare ruimten in de stadsomgeving.

Stadsvernieuwing

In 2022 worden de subsidies toegekend aan de gemeenten Vorst, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek en Evere. In totaal zullen 2 aankopen van gebouwen en 16 sociale woningen worden gefinancierd. Het gaat in Evere om de renovatie van 8 woningen in de Parijsstraat, in Vorst om de aankoop van een gebouw in de Canadastraat, in Sint-Jans-Molenbeek om de renovatie van een woning in de Jean-Baptiste Janssenstraat, in Brussel-Stad om de aankoop van een gebouw in de Drootbeekstraat en de renovatie van 7 appartementen in de Voldersstraat.