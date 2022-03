Brusselse regering stelt coördinator aan voor Oekraïense vluchtelingen

Brussels GewestDe Brusselse regering heeft donderdag een coördinator van het hulpprogramma van het Gewest voor Oekraïense vluchtelingen aangesteld. Voor die functie werd de directeur-generaal Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van de stad Brussel, Pierre Verbeeren, voor twee maanden gedetacheerd, verlengbaar met een maand. Dat kondigde minister Elke Van den Brandt in naam van minister-president Rudi Vervoort aan tijdens een actualiteitsdebat in het Brussels Parlement.

Naast het activeren van de gewestelijke bevoegdheid om duurzame woningen ter beschikking te stellen, is het voor de Brusselse regering noodzakelijk om over een globale coördinatie te beschikken, evenals over een centraal aanspreekpunt voor alle problemen in verband met de bevoegdheden van het Gewest en de GGC: toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot gezondheidszorg, ondersteuning van personen met een handicap, aanbieden van onderwijs aan kinderen, enz.

Dokters van de Wereld

De gewestelijke coördinator zal samenwerken met de hoge ambtenaar ad interim en de directeur-generaal van BPV, en met de andere gewestelijke instellingen. Ook in Vlaanderen en Wallonië is al een coördinator aangesteld, wiens rol meer inhoudt dan enkel crisisbeheer in een noodsituatie.

Van 2009 tot 21 februari 2020 was Pierre Verbeeren directeur-generaal van Dokters van de Wereld. Hij was er verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvang van vluchtelingen tijdens de vorige migratiecrisis en beschikt dus over heel wat ervaring ter zake, merkt de Brusselse regering nog op.

De minister-president kon donderdag niet aanwezig zijn in het Brussels Parlement omdat hij op missie is in de Congolese hoofdstad Kinshasa.