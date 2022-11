Brusselse regering maakt 3,5 miljoen euro vrij voor sportclubs gericht op jongeren

Futsal eerste nationale RSCA Futsal gaat door op het elan van de Champions League: 3-8 winst in Herentals

Hoewel Sint-Maarten in de eerste helft leek mee te voetballen, speelde RSCA Futsal een goede match in Herentals. Vooraf werd de verplaatsing gevreesd, maar uiteindelijk behaalde de landskampioen een vlotte 3-8-overwinning. De ploeg blijft ongeslagen en voert samen met Antwerpen de rangschikking in eerste nationale aan.

13 november