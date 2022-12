Brusselse regering geeft groen licht voor uitvoering drie schoolcontracten

Brussel Steeds meer dossiers over verboden wapenbezit in Brussel

Het Brusselse parket behandelde in 2020 48 dossiers over de import, export en transit van wapens. Dat blijkt uit cijfers die Brusselse parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Die cijfers zijn goed voor een stijging met maar liefst 336 procent in vergelijking met 2015, zegt Debaets, die hekelt dat er te veel illegale wapens in omloop zijn in de hoofdstad.

9 december