Brusselse regering gaat niet in beroep tegen hoofddoekenvonnis MIVB, maar “verbod op levensbeschouwelijke tekens is de regel”

Brussel “Wat is er hier eigenlijk aan de hand?”: strengbe­waak­te Waterlool­aan houdt shoppers in het gareel door bezoek Biden

14 juni Gaan shoppen in de luxeboetieks op de Waterloolaan in Brussel: het is sowieso al een exclusieve bedoeling, maar vandaag en morgen is de toegang tot de winkels van Hermès, Gucci of Prada nog net wat beperkter. Door de aanwezigheid van de entourage van president Biden in The Hotel kan je enkel onder politiebegeleiding en na een stevige identiteitscontrole gaan winkelen op de Waterloolaan. En dat is niet voor iedereen weggelegd.