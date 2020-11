Brusselse regering bestuurt verder met volmachten, maar er is ook kritiek: “Ik zie geen rationele reden om dat nog te doen”

Mechelen Belgische IS-weduwe (24) in Syrisch detentie­kamp riskeert vijf jaar cel voor deelname aan IS

19 november In de rechtbank van Mechelen is vanochtend het proces gestart tegen Hafsa Sliti. De 24-jarige vrouw uit Jette vertrok in 2015 naar Syrië en sloot er zich volgens het Federaal Parket aan bij IS. Sinds 2018 zit ze in het Koerdisch detentiekamp Al-Roj in het noorden van Syrië. Vorig jaar spande ze nog een kortgeding aan tegen de Belgische Staat om haar samen met haar 2 kinderen te laten repatriëren naar ons land. Maar dat verzoek werd uiteindelijk afgewezen.