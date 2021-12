Brusselse politieagenten moeten inspringen tijdens cipiersstaking: “Wij gaan dus mensen van het terrein moeten halen”

Brussel Brand in kantoorge­bouw aan Brusselse Kieken­markt

Op de Kiekenmarkt in Brussel heeft afgelopen nacht een felle brand gewoed in een kantoorgebouw van vier verdiepingen. Daarbij vielen geen gewonden maar het gebouw is wel zwaar beschadigd. Een appartement op de eerste verdieping van het gebouw bleef gespaard. Dat meldt de Brusselse brandweer.

21 december